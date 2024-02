Aus den Reden auf dem Ludwigsplatz sprach die Sorge um die Demokratie.

Die rund 2000 Teilnehmer der Mahnwache auf dem Ludwigsplatz haben ein starkes Zeichen gesetzt – gegen Extremismus, gegen Ausgrenzung, gegen Fremdenfeindlichkeit und für die Demokratie. Aus den kurzen und prägnanten Reden sprach die Sorge um einen zentralen Grundpfeiler der Gesellschaft. Demokratie muss geschützt und gepflegt werden. Zum Schutz gehört die klare Abgrenzung von Hass und Hetze, die im krassen Widerspruch zu den Werten unseres Grundgesetzes stehen. Zur Pflege gehört die Bereitschaft zum Zuhören und zum Dialog. Das fällt nicht jedem leicht, ist aber im Rahmen der durch das Grundgesetz gezogenen Grenzen der Meinungsfreiheit erforderlich. Zur Pflege der Demokratie gehört auch die Beteiligung an politischen Prozessen und das Nutzen der Teilhabe-Möglichkeiten, die diese Staatsform so kostbar macht. Die einfachste Form der Demokratie-Pflege sollte eigentlich selbstverständlich sein: wählen gehen. Und das Kreuz bei einer Partei setzen, von der man sicher ist, dass sie die demokratischen Spielregeln akzeptiert und nicht etwas ganz anderes will.