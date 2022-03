Magie und Wein – diese Kombination spielte im vergangenen Jahr 10.500 Euro für ein Zukunftsprojekt für junge Menschen in Ostafrika ein.

Aufgrund der großen Resonanz hat sich der Rotary Club Bad Dürkheim für eine Neuauflage der „Magischen Weinprobe“ entschieden. Der Club bietet sie am Sonntag, 24. April, erneut im Online-Format an. „Wir konnten den Magier Nicolai Friedrich wieder für die Veranstaltung gewinnen, der schon letztes Jahr mit Zauberei durch die Bildschirme direkt in die Wohnzimmer der Weinproben-Teilnehmer hineinzauberte und begeisterte“, freut sich Annette Siegrist, Präsidentin des Dürkheimer Clubs. Weinexperte Steffen Michler wird erneut durch die Weinprobe führen.

Zur Verkostung stehen drei Bad Dürkheimer Weine sowie ein Wein aus dem Anbaugebiet Ahr. Die Einnahmen gehen an ein Projekt im Flutgebiet. Die Weinpakete gibt es inklusive „Magie-Paket“ für 89 Euro (mit Versand 91,90 Euro). Zusätzlich bietet der Förderverein des Rotary Club optional eine fünfte Flasche Wein zur Bestellung an.

Im Netz

Weitere Informationen unter www.magische-weinprobe.de