Auch das Publikum von morgen soll beim „Limburg-Sommer“ nicht zu kurz kommen: Die Begegnung mit magischen Zauberbüchern und mutigen Märchenfiguren, talentierten Zirkusartisten und einem lustiges Geistergespann erwartet Kinder ab 5 Jahren von Sonntag an in der Klosterruine über Bad Dürkheim.

Am Sonntag, 7. Juli, sind um 11 Uhr und um 16.30 Uhr zunächst einmal wieder die „Opernretter“ des Vereins Tournee-Oper am Zuge. Sie präsentieren ihre Kinderoper „Es war einmal, bei der der Professor Zacharias Zauberkobel im Mittelpunkt steht, ein verschrobener Wissenschaftler, der ein ganz besonderes Märchenexplorationszauberbuch erfunden hat. Doch eines Abends landet eine der Märchenfiguren mitten in seinem Wohnzimmer und warnt ihn vor einer drohenden Gefahr im Märchenland. Wird es den beiden gelingen, die Märchenwelt zu retten? Mitmachen ist dabei ausdrücklich erwünscht: Kinder, die bei der Märchenoper mitspielen möchten, können 30 Minuten vor Beginn des Opernstücks am Einlass Bescheid geben.

Wie im Zirkus geht es dann am Dienstag, 9. Juli, beim Stück „Juri und das Alpaka-Lama-Drama“ der „Freien Bühne Neuwied“ zu, das an diesem Tag zweimal, um 10 Uhr und um 17 Uhr aufgeführt wird. Hier dreht sich alles um den kleinen Wanderzirkus Aruba, der mit seinen Aufführungen kaum Geld verdient. Doch dann bekommt der Junge Juri ein Lama geschenkt, und die beiden avancieren zu Stars der Manege. Schon bald jedoch taucht eine skrupellose Zirkusdirektorin auf und will das Duo für ihren Zirkus abwerben Wenn Juri geht, wäre dies allerdings der Untergang für den Zirkus Aruba.

Die „Freie Bühne Neuwied“ist dann auch nochmals einen Tag später, am Mittwoch, 10. Juli, zu erleben mit dem Kindermusical „Auf der Spukburg sind die Geister los“. Im Mittelpunkt stehen hier der gutmütiger Burgherr Lord Buffel und seine Tochter Agatha, die von einer bösen Hexe verflucht wurden und seitdem als Geister auf ihrem eigenen Schloss leben. Sie haben aber die Chance, wieder Menschen zu werden, wenn sie es schaffen jemanden so zu erschrecken, dass durch den Schreckensschrei die Turmuhr der Burg für mindestens eine Minute stehen bleibt. Wird ihnen das gelingen? Auch dieses Stück ist an diesem Tag zweimal zu sehen: um 10 Uhr und um 17 Uhr.

Noch Fragen?

Karten (17,60 Euro für die Oper, 11 Euro für das Zirkusstück und 13,20 Euro für das Spukmusical) unter www.reservix.de/tickets-limburg-sommer. Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, sind die Eltern und Erzieher gehalten, an Sonnencreme, Kopfbedeckung und wetterangepasste Kleidung für die Kinder zu denken.