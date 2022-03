Die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis und Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger (beide SPD) fordern Gerhard Schröder auf, seine Ämter im russischen Energiesektor niederzulegen. Das geht aus einem offenen Brief hervor, den beide im Namen des Unterbezirks Neustadt/Bad Dürkheim an den Altkanzler geschrieben haben.

„Du weißt, dass Deine Aufsichtsratstätigkeiten bei Rosneft, bald auch bei Gazprom, schon vor der russischen Invasion in die Ukraine von vielen Genossinnen und Genossen sehr kritisch gesehen wurden“, heißt es in dem Brief. Nun aber habe sich die Situation noch einmal grundlegend geändert und verschärft.

„Schande für zivilisierte Menschheit“

„Wladimir Putin hat einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine befohlen und exekutiert diesen auf kaltblütigste Weise. Seine Vorgehensweise ist eine Schande für die zivilisierte Menschheit“, so Mackensen-Geis und Glogger. Der Angriff des russischen Präsidenten stelle einen Angriff auf die Grundwerte der Demokratie in Europa dar. Es verbiete sich für einen Sozialdemokraten in dieser Situation, weiter für Staatskonzerne, die von Putin dirigiert werden, tätig zu sein.

Als ehemaliger Vorsitzender der ältesten demokratischen Partei Deutschlands und als ehemaliger Bundeskanzler habe Schröders Engagement enorme symbolische Bedeutung. „Als Verantwortliche im SPD-Unterbezirk Neustadt/Bad Dürkheim fordern wir Dich auf, unverzüglich alle Deine Ämter bei russischen Energie-Konzernen aufzugeben“, schreiben die beiden Politiker.