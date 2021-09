Wieder in den Bundestag einziehen kann Isabel Mackensen-Geis (SPD), die bei der Wahl ums Direktmandat im Wahlkreis Neustadt-Speyer am Sonntag nach langer Zitterpartie knapp gegen Johannes Steiniger (CDU) verloren hat. Wie die 34-Jährige aus Bad Dürkheim auf Anfrage mitteilte, können nach dem amtlichen Wahlergebnis zwölf SPD-Abgeordnete über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Aufgrund von Verschiebungen durch Direktmandate landete Mackensen-Geis von Platz vier jetzt auf Platz zehn. „Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Beginn einer Legislaturperiode als Abgeordnete starten kann“, sagte Mackensen-Geis, die vor zwei Jahren als Nachrückerin in den Bundestag kam. Sie hoffe, ihre Arbeit im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft wieder aufnehmen zu können. Bereits am Montag fährt sie mit Mann Thomas und der ein Jahre alten Tochter Clara mit dem Zug nach Berlin. Am Dienstag um 9 Uhr steht der Besuch der SPD-Fraktionssitzung in ihrem Terminkalender.