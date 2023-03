Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Wurstmarkt wegen Corona ausfällt, kommen die Mackenbacher eben nach Hause zu den Leuten. Die Musikanten, die man sonst seit Jahrzehnten während des Wurstmarkts durch die Schubkärchler ziehen sieht, gaben frei nach diesem Motto am Sonntagnachmittag an drei Stationen in Bad Dürkheim jeweils ein knapp dreiviertelstündiges Konzert.

Die sechs Musikanten mit den rotkarierten Hemden und der auf einen rollenden Untersatz montierten Trommel machten Station bei der Lebenshilfe, dem Maternus-Seniorenheim und dem Alten- und Pflegeheim