Kann die Verbandsgemeinde Freinsheim für das Jahr 2023 Tourismusbeiträge verlangen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Verbandsgemeindeverwaltung.

Seit 2005 müssen in der Verbandsgemeinde ansässige Betriebe, die einen Nutzen vom Tourismus haben, einen Tourismusbeitrag zahlen. Ausnahme sind Betriebe aus Dackenheim, denn die Gemeinde möchte kein Teil der Urlaubsregion Freinsheim sein. Die Gemeinde hatte 2000 nicht zugestimmt, dass die Fremdenverkehrswerbung von den Gemeinden auf die Verbandsgemeinde übertragen wird.

Dackenheimer sprechen von „Zwangsheirat“

Die Dackenheimer sehen das zwar immer noch so. Da inzwischen aber keine Zustimmung der Gemeinde mehr erforderlich ist, haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Ende April mit großer Mehrheit beschlossen, dass Dackenheim in die Tourismusförderung einbezogen wird und auch Dackenheimer Betriebe einen Tourismusbeitrag zahlen müssen. In Dackenheim wertet man das als „Zwangsheirat“. Grundlage für die Erhebung des Tourismusbeitrags ist eine Satzung. Diese müsste geändert werden. Das aber haben die Mitglieder des Gemeinderats abgelehnt.

„Wir haben jetzt eine unklare Rechtssituation“, sagt Jörg Heidemann, Büroleiter der Verwaltung, auf Anfrage. Mit der bisherigen Satzung könne man wahrscheinlich keine Beiträge erheben. Von den Dackenheimer Betrieben nicht, weil die in der Satzung nicht genannt sind, und von den Betrieben aus den anderen Orten nicht, weil deren Höhe des Beitrags sich ändern könnte, wenn auch die Dackenheimer Betriebe zu den Kosten herangezogen würden. Das müsse allerdings noch genau geprüft werden, betont Heidemann.

Vieles ist derzeit unklar

Ebenso müsse geprüft werden, ob und wann der Verbandsgemeinderat erneut über die Tourismusbeitragssatzung für 2023 abstimmen könnte. Laut Gemeindeordnung ist eine erneute Abstimmung über den gleichen Sachverhalt erst nach einem halben Jahr möglich. Allerdings müsste die geänderte Satzung wohl spätestens bis 30. Juni beschlossen werden, weil dies die Frist für eine Satzung sei, mit der Bürger oder Betriebe erstmals zu einem Beitrag herangezogen werden.

„Derzeit ist es unklar, wie es weitergehen wird“, sagt Heidemann. Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) teilt auf Anfrage mit, dass die Tourismusbeitragssatzung Thema in der nächsten Besprechung der Bürgermeister sein soll.