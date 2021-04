Elf Säcke wurden voll, als die Studenten Marvin, Daniel und Erik einen Nachmittag lang Müll sammelten. Spontan hatten sie beschlossen, im Bereich der Kreisstraße zwischen Leistadt und Kallstadt aktiv zu werden.

Die Initiative kam von Marvin, der gerade sein Studium abgeschlossen hat und derzeit in Weisenheim am Berg wohnt. Fleißige Mitsammler fand er in Erik aus Leistadt und Daniel aus Bad Dürkheim. Die Freunde zogen mit Säcken und Handschuhen „bewaffnet“ los und waren drei Stunden unterwegs.

Was sie in den Weinbergen alles fanden, belegt die zunehmende Vermüllung der Landschaft. Zahllose To-Go-Verpackungen, wie Trinkbecher und Einmalgeschirr, waren dabei.

Plastiktüten und halb im Erdboden steckenden Kunststoffmüll wie Pheromonfallen und Pflanzhülsen, die nach Gebrauch einfach liegenblieben, sammelte das Trio ebenfalls ein. Außerdem fanden die Müllsammler jede Menge Glasflaschen, Scherben und Zigarettenkippen.

Was motiviert junge Leute zu einem solchen Einsatz? Da ist natürlich der Wunsch, unsere Umwelt zu schützen. Aber es gibt ein weiteres Anliegen: „Schön wäre es, wenn wir weitere Menschen dazu anregen können, in dieser Weise aktiv zu werden“, sagt Marvin. Für ihn, Daniel und Erik steht jedenfalls fest, dass dies nicht ihre letzte Sammelaktion war.