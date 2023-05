Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund zehn Prozent mehr sollen die Bürger des Landkreises ab Januar für die Abfuhr von Rest- und Biomüll sowie einigen anderen Abfallarten zahlen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb begründet dies unter anderem mit gestiegenen Abfallmengen. Doch es gibt auch Kritik an den Plänen.

Die Mitglieder des Werkausschusses haben der angestrebten Erhöhung in einer Sitzung am Dienstag in Bad Dürkheim bei drei Enthaltungen zugestimmt. Ebenfalls gebilligt wurde der Wirtschaftsplan