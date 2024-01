Die Müllfahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Bad Dürkheim sind seit 11.30 Uhr nicht mehr unterwegs. Durch die zunehmende Glätte sei ein Weiterfahren nicht mehr möglich, teilte Kreissprecher Arno Fickus auf Anfrage mit. Betroffen seien Haßloch und Kirchheim. Dort habe der Restmüll größtenteils noch geleert werden können. „Der Biomüll, der heute Nachmittag eingeplant war, wird jedoch nicht mehr abgeholt werden können“, erklärte Fickus. Es sei auch wegen der unsicheren Wettervorhersage nicht möglich, die Leerung am Donnerstag nachzuholen. „Wir bitten die Bürger bei der nächsten planmäßigen Leerung eventuelle Mehrmengen in Müllsäcken neben die jeweiligen Gefäße zu stellen“, so Fickus.

Wie Fickus weiter mitteilte, sei die Bauschuttdeponie in Ellerstadt am Mittwoch wegen des Wetters geschlossen. Die Wertstoffhöfe seien jedoch geöffnet.

