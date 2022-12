Rund um die Feiertage ändern sich die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und Grünschnittsammelstellen. Daran erinnert der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Wie berichtet, hat zwischen den Feiertagen nur der Wertstoffhof Friedelsheim regulär geöffnet, ist aber an Heiligabend und Silvester geschlossen.

Das Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt und der Wertstoffhof Haßloch bleiben von 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen und sind regulär ab Montag, 2. Januar, wieder offen. Beim Wertstoffhof Esthal und der Grünschnittsammelstelle Haßloch ist der erste Öffnungstag im neuen Jahr jeweils am Samstag, 14. Januar, und bei der Grünschnittsammelstelle Weisenheim am Sand am Samstag, 21. Januar.

Verschiebungen bei der Müllabfuhr

Da Heiligabend auf einen Samstag und somit der zweite Weihnachtsfeiertag auf einen Montag fällt, gibt es in diesem Jahr keine größeren Verschiebungen bei der Müllabfuhr. Der Abfallwirtsschaftsbetrieb weist daher daraufhin, dass sich in der Woche vor Silvester alle Müllabfuhrtermine nur um einen Tag nach hinten verschieben, wie auch in den Abfallkalendern zu lesen ist.