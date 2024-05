Wegen der Feiertage verschieben sich teils die Leerungstermine. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb hin. Wegen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam werden für den Rest dieser Wochen die Tonnen jeweils einen Tag später geleert – die Donnerstagsleerungen finden also am Freitag statt, wer am Freitag an der Reihe wäre, stellt seine Tonne erst für Samstag raus. Nach Pfingstmontag verschieben sich alle Termine in der Woche um einen Tag nach hinten.