Zwischen Alter Schmelz und der Papierfabrik Scheiben haben Wanderer am Samstag, 20. Juni, illegal entsorgten Müll am Rand eines Waldwirtschaftsweges gefunden, die Entsorgung hat das Forstamt übernommen. Laut Polizei handelt es sich um Bauschutt: Die Beamten haben Möbelbretter, leere Farbeimer, Laminatbretter und Müllsäcke gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise hat, solle sich unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden. Außerdem bittet die Polizei darum, Müll ordnungsgemäß und nicht achtlos im Wald zu entsorgen.