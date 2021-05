Am Montag ist im Bereich des Waldgebietes Weilach in Bad Dürkheim eine größere Menge Bauschutt unerlaubt entsorgt worden. Wie die Polizei mitteilt, haben bisher unbekannte Personen am Rand eines Waldweges, zirka 750 Meter hinter dem Schlagbaum, Bauschutt illegal entsorgt. Aufgrund der Menge des Abfalls sei davon auszugehen, dass der Transport mittels eines Anhängers oder Transporters stattgefunden haben muss. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei Polizei unter der Telefonnummer 06322-963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.