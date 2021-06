Umweltsünder haben im Wald kurz nach dem Forsthaus Lindemannsruhe in Richtung Höningen am Wegesrand illegal Müll abgeladen. Laut Polizei hatte bereits am Sonntag ein Wanderer gegen 7 Uhr den Müllberg aus Bauschutt, Isoliermaterial, Möbelstücken und Elektrogeräten, entdeckt und gemeldet. Umweltgefährdende Stoffe konnten nicht festgestellt werden. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung und das Forstamt seien über die illegale Müllentsorgung informiert worden. Sie kümmerten sich nach Angaben der Polizei um die ordnungsgemäße Entsorgung. Die Beamten bittet jetzt um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.