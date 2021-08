Blickpunkt: Während das Impfzentrum des Landkreises in der Salierhalle künftig auch Erstimpfungen ohne Termin verteilt, ist auch in der zweiten Woche der Impfbus des Landes im Kreis unterwegs. Das Ziel in beiden Fällen: die anrollende vierte Corona-Welle abmildern.

Das Impfzentrum des Landkreises in der Dürkheimer Salierhalle hat für die kommenden zwei Monate Öffnungszeiten und Impfmöglichkeiten festgelegt. Wichtigste Neuerung: Ab sofort können sich Menschen ihre Erstimpfung ohne Termin abholen, nach dem Motto „Reinkommen – drankommen“, wie es von Seiten der Kreisverwaltung heißt. Wobei das Impfzentrum darauf hinweist, dass es dadurch zu Wartezeiten kommen kann.

Die geänderten Öffnungszeiten in der Übersicht: Das Impfzentrum ist täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet. Das terminlose Impfen ist an diesen Tagen von 8.30 bis 11 und von 13 bis 15 Uhr möglich. Außerdem weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass das Impfzentrum an folgenden Tagen geschlossen ist: Donnerstag, 12., Montag, 16., Freitag, 27., Montag, 30. und Dienstag, 31. August. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Kreises unter www.kreis-bad-duerkheim.de. Für das terminlose Impfen gilt: Es muss ein offizielles Ausweisdokument, eine Krankenkassenkarte sowie, wenn vorhanden, ein Impfpass mitgebracht werden. Jugendliche unter 18 Jahren müssen mindestens von einem Erziehungsberechtigten zur Impfung begleitet werden.

Impfbus im Landkreis

Derweil ist auch der Impfbus des Landes wieder im Kreis unterwegs. Hier ist der Slogan „Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“, wobei die Sonderimpfaktion des Deutschen Roten Kreuzes in Kooperation mit Supermärkten auf deren Parkplätzen läuft. Die Landesregierung will damit noch Unentschlossenen ein zusätzliches unbürokratisches Impfangebot machen. Geimpft wird mit Vakzinen von Johnson & Johnson und Biontech.

Auch beim Impfbus ist es nicht nötig, einen Termin zu vereinbaren. Die nächste Station des Busses im Landkreis ist am Montag, 9. August, von 14 bis 18 Uhr auf dem Penny-Supermarkt in Weisenheim am Sand, Almenweg 4. Als nächstes steht der Impfbus dann am Freitag, 13. August, von 8 bis 12 Uhr am Deidesheimer Wasgau in der Schloßwiese 1a, sowie anschließend von 14 bis 18 Uhr am Grünstadter Aldi, Carl-Zeiss-Straße 5.

Sechs Neuinfektionen

Wie das Gesundheitsamt informiert, sind seit der letzten Meldung sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis hinzugekommen, davon drei in Bad Dürkheim, eine in Haßloch und zwei in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Im Kreis sind noch 53 aktive Infektionen bekannt, in Neustadt sind es noch 14, hier sind keine weiteren Neuinfektionen gemeldet worden.

Laut Landesuntersuchungsamt liegt der auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis aktuell bei 21,1. Für Rheinland-Pfalz wird der Wert mit 20,3 angegeben.