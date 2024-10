Schäden am Grabstein ihres verstorbenen Mannes hält dessen Freinsheimer Witwe für Einschusslöcher. Der außergewöhnliche Vorfall hat dabei eine weitere Besonderheit, denn die Familie hat einen prominenten Namen: Trump. Ursula Trump geht davon aus, dass der Schaden am 7000 Euro teueren Stein am Wochenende der Kulinarischen Weinwanderung Ende September entstanden ist. Freinsheims Beigeordneter Franz Rasp ( SPD) ist der Meinung, dass jemand gezielt zu Werke gegangenen sein muss. Während der Sohn der 77 Jahre alten Trump vermutet, dass der Name eine Rolle bei der Beschädigung des Steins spielt, kann sich die Freinsheimerin dies eigentlich nicht vorstellen. Die Namensgleichheit mit dem ehemaligen US-Präsidenten, der im Juli bei einem versuchten Attentat verletzt worden ist, spielt im Leben der Freinsheimerin aber durchaus eine Rolle. Bei dessen ersten Wahlkampf verkaufte die 77-Jährige Trump-Schnitten in ihrer Bäckerei.

