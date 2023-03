Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen, droht ab nächster Woche in Bad Dürkheim die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) für bestimmte Aktivitäten in Innenräumen. Darunter fällt auch der Friseurbesuch. Wie gehen Friseure aus der Region damit um? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Im Salon „Haare & Mehr“ von Sürkan Ates in Bad Dürkheim wird den Kunden schon bei der Terminvereinbarung mitgeteilt, dass sie die 3-G-Kriterien erfüllen müssen.