Sechs Jahre und neun Monate muss ein 39-Jähriger aus Bad Dürkheim wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Frankenthal entschieden. Der einschlägig vorbestrafte Täter hatte gestanden, sich ab Juni 2021 an der zunächst erst 13 Jahre alten Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin vergangen zu haben. Dabei soll in einer Vielzahl von Fällen auch Geschlechtsverkehr stattgefunden haben.

Im Januar 2024 soll er versucht haben, auch zu der dann 12-jährigen anderen Tochter seiner Lebensgefährtin eine sexuelle Beziehung aufzubauen. Der Mann war im Januar in seiner Wohnung in der Innenstadt verhaftet worden. Die Verhandlung fand in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.