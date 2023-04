Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um Flucht und Ankommen geht es in Luise Rists zweitem Roman „Morgenland“. Wer hätte da nicht die aktuellen Bilder aus dem Osten Europas im Kopf? Doch die Dramaturgin und Autorin mit Wachenheimer Wurzeln zeigt in ihrer „Geschichte einer Liebe auf der Flucht“, dass selbst in schrecklichen Zeiten Leichtigkeit ihren Platz haben kann.

Leider nur gut zwei Dutzend Neugierige waren am Mittwochabend der Einladung der Stadtbücherei und des Kunstvereins Bad Dürkheim zu der Veranstaltungsreihe „Literarische Begegnungen“