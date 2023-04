Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lüftungsgeräte sind ein Hoffnungsträger im Kampf gegen steigende Corona-Zahlen an Schulen und Kindertagesstätten. Während in Dürkheim zunächst die Grundschulen im Fokus standen, sollen nun die Kitas an die Reihe kommen.

Der Bauausschuss hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, ein Ingenieurbüro mit einer Voruntersuchung der städtischen Kindertagesstätten, Horte und des Jugend- und Kulturbüros