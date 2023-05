Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

UVC-Luftdesinfektion oder Hepa-Filter? Welches System das beste ist, um die Raumluft in Schulen und Kitas von Coronaviren möglichst frei zu halten, wussten auch die Mitglieder des VG-Rates am Dienstag nicht genau zu beurteilen. Einen Beschluss gab es nach langer Diskussion, die rund 30 Zuschauer in der VG-Turnhalle verfolgt hatten, aber trotzdem.

Die SPD hatte mit ihrem Antrag zum Kauf von mobilen Hepa-Luftfiltern Schwung in die Debatte gebracht. „Wir haben uns dem Thema angenommen, weil das Lüften im Winter schwierig war und zudem in der Schule