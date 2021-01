Am Dienstag wird der Weihnachtsbaum neben dem Kurhaus abgebaut. Deswegen ist die Kurgartenstraße zwischen dem oberen Eingang zum Kurpark und der „KostBar“ gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Sperrung wird voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr anhalten. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Schlossplatz fahren möchten, kommen in dieser Zeit über die Mannheimer Straße, die Gutleutstraße, die B 37 und die Weinstraße Nord zu ihrem Ziel.