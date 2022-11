Eine 37.500 Quadratmeter große Fläche im Ludwigshain in Weisenheim am Sand für den Reitverein und für Pferdehaltung sieht der Entwurf eines Bebauungsplans vor, den das Planungsbüro BBP am Mittwoch im Weisenheimer Bauausschuss vorstellte.

Der Bebauungsplan soll die Nutzung des Geländes, das als Sondergebiet ausgewiesen werden soll, regeln und rechtlich sichern. Er ist auch deshalb erforderlich, weil im Anschluss an die vorhandenen offenen Pferdeboxen – sogenannte Paddocks – ein Seniorenzentrum errichtet werden soll.

Zudem stehe am östlichen Rand des Areals derzeit ein einzelnes Haus, informierte BBP-Mitarbeiter Gabriel Blindu. Das Gelände, auf dem dieses Haus steht, und drei weitere Grundstücke sollen als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Das sei sinnvoll, da sonst zwischen dem jetzt vorgesehenen Bebauungsplan Ludwigshain III und dem Gebiet des angrenzenden Bebauungsplans eine kleine, nicht überplante Fläche entstünde, was zu Problemen führen könnte, erklärte Sachbearbeiter Jochen Renner von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Freinsheim. Werde das Gelände in den Bebauungsplan einbezogen, könnten die drei freien Grundstücke als Bauplätze genutzt werden. Laut dem Bebauungsplanentwurf dürften von den Grundstücken jeweils 60 Prozent ihrer Fläche mit zweigeschossigen, bis zu neun Meter hohen Häusern bebaut werden. Auf der angrenzenden Fläche ist die Seniorenresidenz vorgesehen. Hier dürften 40 Prozent der Fläche mit einem Gebäude mit drei Vollgeschossen und einer Höhe bis zu 13,5 Metern bebaut werden.

Artenschutzgutachten nötig

Um das Konfliktpotenzial zwischen der Seniorenresidenz und den Pferdeboxen, die sich auf eine Fläche von 15.000 Quadratmetern erstrecken, „so niedrig wie möglich zu halten“, soll zwischen dem Gebäude und den Paddocks ein mindestens zehn Meter breiter Gehölzstreifen angelegt werden, sagten Blindu und sein Kollege Jens Herrbrock. Außerdem sollen die Pferde sich nur noch höchstens drei Stunden täglich darin aufhalten dürfen. Zum Ausgleich sollen im Westen des Gebiets, auf einer Fläche von 7500 Quadratmetern, weitere Paddocks entstehen. Allerdings dürfen nur 1000 Quadratmeter befestigt werden, auf dem Rest des Geländes sollen Wiesen und Wald erhalten werden. Auch in dem befestigten Bereich dürfen keine Bäume gefällt werden. Ob die zusätzlichen Pferdeboxen genehmigt werden, hänge unter anderem von mehreren Gutachten zu den Auswirkungen auf die Natur ab, die in Arbeit sind, betonten die beiden Planer. Erforderlich seien unter anderem eine Natura-2000-Vorprüfung und ein Artenschutz-Gutachten, für das ein Jahr lang vor allem Fledermäuse, Reptilien und Vögel beobachtet werden müssten. Für eine Genehmigung seien außerdem umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, sagten sie.

Zwischen den vorhandenen und den geplanten Paddocks sind auf einer Fläche von 9000 Quadratmetern die vorhandenen Gebäude des Reitvereins. Im Anschluss an die geplanten Paddocks sind auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern Reitplätze. Sobald die Gutachten vorliegen, solle der Bebauungsplan-Entwurf weiter ausgearbeitet werden, erläuterten Blindu und Herrbrock.

Danach sei eine vorgezogene Beteiligung der Öffentlichkeit geplant. Dabei können sich Bürger und die Träger öffentlicher Belange – also vor allem Behörden, Verbände und Versorgungsunternehmen –, zu dem Planentwurf äußern. Wann es dazu kommt, könne man noch nicht sagen, erklärten die Planer.