Mit der Luca-App soll digitale Kontaktdaten-Erfassung erleichtert werden. Das funktioniert auch im Kreis Bad Dürkheim am einfachsten mit einem Smartphone. Wer keines hat und es sich trotzdem leichter machen möchte, kann sich laut Kreisverwaltung im Kreishaus oder bei den Gemeinden einen Schlüsselanhänger für die Daten holen.

„Wer kein Smartphone hat, kann dennoch teilnehmen“, betont Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) mit Blick auf die erleichterte Datenerfassung. Denn wenn ein Gast kein Smartphone nutzen will, muss aktuell der Betreiber, zum Beispiel ein Restaurant, die Kontaktdaten des Gastes manuell in seine Luca-App eintragen. Dieser Schritt wird mit dem Schlüsselanhänger abgekürzt. Darauf befindet sich ein QR-Code, der nach einmaliger Online-Registrierung den Kontaktdaten eines Gastes zugeordnet wird. Dieser QR-Code kann dann beispielsweise in einem Restaurant vom Betreiber zum Einchecken des Gastes gescannt werden. Dies funktioniert schneller als Daten manuell eintragen zu müssen. Außerdem sind die Kontaktdaten auf diese Weise für den Gastgeber nicht sichtbar. Er muss aber den Scan vornehmen. Nur wer die Luca-App auf seinem Smartphone hat, kann sich auch selbst per Scan des Gastgeber-QR-Codes einchecken. Mit dem Schlüsselanhänger ist das logischerweise nicht möglich. Auch wird beim Smartphone der QR-Code des Gastes regelmäßig neu generiert. Der QR-Code auf dem Schlüsselanhänger ist fix. Die Nutzung von Luca mit einem Smartphone bleibt also komfortabler, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung.

Der Landkreis hat in einem ersten Schritt 1500 Schlüsselanhänger für seine Bürgerinnen und Bürger bestellt. Interessierte erhalten die Anhänger kostenlos im Kreishaus und bei den Gemeindeverwaltungen oder Bürgerbüros vor Ort. „Holen Sie sich bei Interesse gerne Ihren Code bei uns oder den Gemeinden ab“, sagt dazu Ihlenfeld.

Wer seine Daten nicht digital erfassen möchte, kann auch weiterhin seine Kontaktdaten auf einem Zettel bei den jeweiligen Betrieben hinterlassen, teilt die Kreisverwaltung abschließend mit.