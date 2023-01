Bei den Pfalz-Meisterschaften standen auch Nachwuchsathleten des LTV Dürkheim ganz oben auf dem Podest. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften hingegen hatten die LTV-Talente viel Pech.

Aus Dürkheimer Sicht am interessantesten beim dritten Teil der Pfalzhallenmeisterschaften der U 14: das Kugelstoßen. Gleich im ersten Versuch traf Linus Heck (M12) die Kugel optimal und stieß weite 6,17 Meter. Damit verbesserte er nicht nur seine Bestleistung um einen halben Meter, sondern übernahm direkt die Führung bei seiner ersten Pfalzmeisterschaft. Später, im fünften Versuch, wiederholte er diese Weite.

Offenbar geschockt kam zunächst keiner nur annähernd an die sechs Meter. Anders im Endkampf: Vereinskamerad Lennox Beck knackte im vierten Versuch die Marke und schob sich auf Platz zwei vor. Im letzten Versuch schob sich zwar ein Frankenthaler zwischen die beiden Dürkheimer. Doch Lennox Beck konterte mit 6,14 Meter und gewann Silber.

Souverän über die 800 Meter

Dritte Plätze erkämpfte sich Colin Korrell (M12) mit Bestleistungen im Hochsprung (1,25 Metern) und 12,54 Sekunden über 60 Meter. Knapp am Podest schrammte Tilda Rett, die in der W13 einen tollen Weitsprung ablieferte. Von Versuch zu Versuch steigerte sie sich und wurde mit 4,28 Meter Vierte. Mila Woidy wurde 13. mit 3,91 Metern. Lotta Knödel sprintete über 60 Meter Hürden auf Platz vier.

Einen Sieg feierte Leonie Nieuwoudt (W10), die sich über 800 Meter in schnellen 3:09,10 Sekunden mit großem Abstand durchsetzte. Im Hürdenlauf belegte sie in 11,09 Sekunden Platz drei. Der vierten Platz im Weitsprung ging an Lukas Jaworek (M10) mit 3,60 Metern, der über 50 Meter in 8,35 Sekunden Fünfter wurde.

Der Wechsel misslingt

Vom Pech verfolgt war am nächsten Tag das kleine Team vom LTV bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U18. Nachdem Ronja Wulfert die Qualifikationsnorm beim Weitsprung nur um vier Zentimeter verpasst hatte, kam sie über die 200 Meter in 28,98 Sekunden in einem großen Starterfeld auf Platz 13. Louisa Appel versuchte sich erneut im Hochsprung, musste dann aber bei 1,50 Meter verletzungsbedingt aufhören, da sie mit dem Rücken unglücklich auf der Latte landete. Platz vier für die Dürkheimerin mit 1,45 Meter.

Abschließend liefen Elina Giesenberg, Louisa Appel, Florentine Baumgärtner und Ronja Wulfert die 4x200-Meter-Staffel. Doch nach gutem Start und Platz drei misslang der Wechsel. Das Quartett musste aufgeben.