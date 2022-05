Ein kleines schlagkräftiges Team des Leichtathletikvereins (LTV) Bad Dürkheim feierte am Samstag bei den Pfalzblockmeisterschaften in Haßloch einen Sieg, drei zweite Plätze und ein Bronzerang.

Ronja Wulfert (W15) verbuchte im Blockwettkampf direkt in der ersten Disziplin, dem Wurf (38 Meter), einen Sieg. Bei den Hürden reichte ihre persönliche Bestzeit jedoch nur für den zweiten Platz. Eine Konkurrentin aus Bingen hatte die Nase vorne. Die Meisterschaften wurde mit dem Verband Rheinhessen ausgetragen. Der Rheinhessin musste sich Wulfert auch im Weitsprung (4,43 Meter) geschlagen geben. Über 100 Meter verbesserte ihren Hausrekord um fast drei Zehntel. Die 2000 Meter, Neuland für die Mehrkämpferin, absolvierte Wulfert in 8:04,28 Minuten. Den Vereinsrekord der W15 verbesserte sie damit gleich um zwei Minuten. Mit 2265 Punkten gewann Ronja Wulfert die Pfalzwertung. Nächste Ziel: die Pfalzmeisterschaften im Siebenkampf an Pfingsten.

Der ein Jahr jüngere Justus Zierke konzentrierte sich auf die Hürden und erlief eine gute Zeit (13,12 Sekunden). Den Weitsprung beendete der 14-Jährige mit neuer Bestleistung von 4,85 Metern. In den abschließenden 2000 Metern (7:29,97 Minuten) wäre vielleicht mehr drinnen gewesen. Mit 2198 Punkten wurde Justus Zierke in der Pfalzwertung Zweiter.

Mit fünf Bestleistungen und einem ausgezeichneten zweiten Rang zeigte Maike Knebel (W13) eine gute Vorstellung. Über die 800 Meter kam sie in 2:53,09 Minuten ins Ziel. Mit 2282 Punkten wurde sie mit nur einem Punkt Vorsprung Zweite.

Auch die zwei Jüngsten im Team des LTV Bad Dürkheim, Lotta Knödel und Mila Woidy (beide W12), erzielten Bestleistungen. Knödel belegte belegte Rang sechs in der Gesamtwertung und Platz zwei in der Pfalzwertung. Über Platz acht in der Gesamt- und Rang drei in der Pfalzwertung freute sich Woidy. Im Weitsprung (4,13 Meter) erzielte sie die zweitbeste Weite aller 14 Athletinnen. Im Hürdenlauf unterbot Knödel Vereinsrekord (11,33 Sekunden).