Viele ehemalige Profis kickten am Donnerstag in der Lotto-Elf anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des FV Freinsheim für den guten Zweck. Letztendlich kamen in Summe 12.000 Euro zusammen. Der Veranstalter war damit sehr zufrieden.

Wenn David Odonkor auf der rechten Außenbahn zum Sprint ansetzt. Da war doch mal was? Stimmt. 2006 bereitete der Flügelstürmer bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland