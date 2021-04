Ein hoher Geldgewinn der Deutschen Fernsehlotterie geht in den Landkreis Bad Dürkheim. Ein 64-Jähriger hat 100.000 Euro in der Soziallotterie gewonnen. Am Sonntag um 19.59 Uhr waren laut Lotterei in der ARD die Gewinnzahlen bekannt gegeben wurden. Präsentiert werden diese von Projekten der Soziallotterie, die gefördert werden. Am Sonntag präsentierte das Itzehoer Kulturprojekt Kulturloge Westküste seine Arbeit. Der Verein möchte Menschen mit einem geringen Einkommen eine kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Im Jahr 2020 hat es nach Angaben der Lotterie 814.797 Gewinner gegeben, darunter 83 hohe Geldgewinne von 100.000 Euro und mehr.