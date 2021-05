Am Dienstagabend hat die Polizei die Dürkheimer Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Grund war das Werbeschild einer ehemaligen Metzgerei in der Römerstraße in Bad Dürkheim, das von der Hausfassade auf die Straße zu stürzen drohte. „Wir sind mit einem Wagen und vier Einsatzkräften ausgerückt und haben es demontiert“, berichtet Wehrleiter Karlheinz Bayer. Angaben der Polizei zufolge hatte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer das Schild wohl beschädigt und sich aus dem Staub gemacht, was zunächst aber niemand auffiel. Erst das stürmische Wetter der vergangenen Tage habe den Schaden offenbart, indem es das ohnehin durch den Unfall gelockerte Schild weiterlöste. Wer Hinweise auf den Täter oder den Tatzeitraum geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.