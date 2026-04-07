Gesund alt werden: Unter dem Begriff „Longevity“ ist dieser Wunsch ein Trend geworden. Was hält die Leiterin der Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus davon?

Langlebigkeitsforscher möchten unser Verständnis von Altern revolutionieren. Sie sind der Meinung, man kann diesen biologischen Prozess hinauszögern. Manche wollen ihn sogar umkehren. Sie haben damit anscheinend bei vielen Menschen einen Nerv getroffen. Denn „Longevity“ ist ein großer Gesundheitstrend geworden. Wir haben die Leiterin der Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus, Dr. Sigrid Göttlicher, dazu befragt.

Wie sehen Sie die Longevity-Forschung, Frau Dr. Göttlicher?

Man muss da differenzieren. Es gibt sicherlich gute Ansätze. Aber vieles, was unter dem Begriff Longevity verstanden wird, kann man durchaus in den Bereich der Scharlatanerie einordnen.

Sie meinen bestimmt die Auffassung, dass das Altern als eine Art behandelbare Krankheit angesehen wird, gegen die man Moleküle oder bestimmte Pulver einnehmen sollte, um Zellprozesse aufzuhalten.

Genau. Das ist alles noch nicht gesichert. Vieles ist noch Zukunftsmusik. Und ob ein Eingriff in das Genom oder eine Pille hier jemals bahnbrechende Entwicklungen ermöglichen werden, lässt sich heute noch nicht beurteilen. Letztlich geht es heutzutage immer noch um die Verantwortung eines jeden Einzelnen.

Und was kann der Einzelne tun?

Letztlich sind es die bekannten Dinge, die als gesunde Lebensweise propagiert werden. Das reicht schon völlig aus und stellt viele im Alltag schon vor genug Herausforderungen. Also ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, wenig Stress und regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining. Zur Vorbeugung gegen Osteoporose sollte zum Beispiel auf ausreichend Vitamin D und eine kalziumreiche Ernährung mit gutem Hartkäse und einem entsprechend kalziumreichen Mineralwasser geachtet werden.

Und wenn ich nicht alles in gleichem Maße hinbekomme? Wo sollte ich die Priorität setzen?

Bei der Bewegung und dem Aufbau von Kraft sollte man als Erstes ansetzen. Das muss jetzt nicht gleich der Gang ins Fitness-Studio sein. So kann regelmäßiges Gehen dreimal die Woche für 15 Minuten schon einen wichtigen Beitrag für die eigene Gesundheit leisten. Statt Hanteln taugen auch Wasserflaschen zum Krafttraining. Das ist wichtig zu vermitteln, denn viele sehen gleich große Herausforderungen wie einen schwer erklimmbaren Berg vor sich liegen. Da stellt sich schnell die Auffassung ein: Das schaffe ich nie. Aber so ist es ja nicht. Besser mit kleineren Bewegungseinheiten regelmäßig anfangen als gar keine Bewegung.

Lässt sich durch regelmäßige Laufeinheiten das Älterwerden hinauszögern? Hier läuft ein Jogger im Park an einer Frau mit Gehhilfe vorbei. Foto: picture alliance / dpa

Warum ist denn die Bewegung so wichtig?

Weil sie den Stoffwechsel anregt, unsere Muskelkraft verbessert und den gesamten Organismus stärkt. Man kann damit dem Muskelabbau entgegenwirken, der im Alter ein großes Problem darstellt. Es ist auch im hohen Alter möglich, noch Erfolge mit Krafttraining zu erzielen. Man kann dann zwar nicht mehr bis zum Marathon trainieren, aber es ist doch schon einmal wichtig, den Weg zum Supermarkt alleine zu schaffen. Natürlich sind Bewegungsangebote in Gruppen für Senioren sehr gut. Da gibt es auch viele Vereinsangebote, die zu empfehlen sind. Das wirkt auch gegen Einsamkeit.

Wie gut klappt das denn? Was sagen da Ihre Patienten?

Viele Senioren erzählen mir, dass sie ja da erst einmal hinkommen müssen. Es scheitert auf dem Land wirklich oft an den Transportmöglichkeiten. Da braucht es letztlich auch etwas Eigeninitiative.

Was tun Sie denn persönlich für Ihre Gesundheit?

Ich fahre Fahrrad und übe Yoga in der Gruppe. Außerdem spiele ich in einem Orchester Bratsche. Musik ist eine gute Demenzprophylaxe.

Was sind die größten gesundheitlichen Herausforderungen für ältere Menschen?

Wir sehen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Diabetes und Knochenprobleme. In der Geriatrie hier im evangelischen Krankenhaus geht es nicht nur um einzelne Krankheiten, sondern um die gesamte Lebenssituation, die durchaus komplex sein kann. Unser typischer Patient ist mindestens 80 Jahre und aufgrund seiner grundsätzlichen Schwäche anfälliger für Krankheiten. Das Risiko für Komplikationen steigt auch an. Wir sprechen in diesem Alter von einer erhöhten Vulnerabilität, also Verletzbarkeit. Solch betagte Patienten haben meist mehrere Erkrankungen gleichzeitig.

Und sie sind dann wohl auch nicht mehr so mobil?

Nein, zusätzlich sind sie auch meist eingeschränkt in ihrer Bewegungsfähigkeit. In diesem Alter steigt das Risiko, seine Autonomie zu verlieren. Denn oft beeinträchtigen schon mindestens zwei chronische Krankheiten den Alltag.

Nun steigt ja die Lebenserwartung. Merken Sie denn, dass auch die Patienten in der Geriatrie immer älter werden?

Nein, eigentlich nicht. Im vergangenen Herbst hatten wir aber tatsächlich mehr 90-Jährige aufgenommen. Aber das war wohl eher ein Zufall.

Oder Sie merken diese Entwicklung womöglich erst noch?

Vielleicht, es wäre natürlich wünschenswert. Es wäre schön, wenn man das Altwerden in einer gesunden körperlichen Verfassung erleben und die eigene Pflegebedürftigkeit vermeiden könnte. Aber letztlich kommen wir, was die körperliche Fitness im Alter betrifft, dann doch irgendwann an unsere Grenzen. Aber trotzdem ist jeder aufgefordert, sich um sich selbst zu kümmern, um den Prozess hinauszuziehen und insbesondere an den angebotenen Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen. Das gilt insbesondere bei der Krebsvorsorge, denn eine Krebserkrankung frühzeitig zu entdecken, erhöht die Chancen, sie erfolgreich zu bekämpfen, oft entscheidend. Auch wenn ein gesunder Lebensstil ohne Rauchen, mit ausgewogener Ernährung und ausreichend Bewegung keine absolute Gesundheitsgarantie ist, lässt sich das Krebsrisiko so doch senken. Hinsichtlich der bereits angesprochenen anderen Erkrankungen ist diese Selbstfürsorge ebenfalls günstig.

Zur Person

Sigrid Göttlicher ist 60 Jahre alt und wurde in Münster geboren. Die Mutter von vier erwachsenen Söhnen hat in Essen Medizin studiert. Seit 2020 ist sie Chefärztin der Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim. Seit 2025 ist sie dort auch Chefärztin der Palliativmedizin.

Zur Serie

Die Lebenserwartung steigt. Doch wer älter wird, will das Alter auch möglichst gesund erleben. Oder den Prozess womöglich hinauszögern. Genau das wird mit dem Begriff „Longevity“ (Langlebigkeit) ausgedrückt. Zu diesem Gesundheitstrend haben wir im Raum Bad Dürkheim Experten gefragt. Außerdem verraten uns Menschen in dieser Serie, was sie persönlich tun, um länger fit zu bleiben.