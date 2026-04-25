In der Praxis „Schork Sports“ in Freinsheim werden maßgeschneiderte Trainingsprogramme für Sportler und Untrainierte erstellt. Gibt es hier auch einen Longevity-Plan?

In ihrer Praxis in Freinsheim setzen Sportwissenschaftler Uwe Schork und seine Frau, Sabine Flechner-Schork, auf präzise Tests, um Trainings- und Gesundheitsprogramme individuell auf den Menschen abzustimmen. Der Ansatz aus Diagnostik und dem Entwickeln von Alltagsstrategien soll auch Bewegungsmangel entgegenwirken. Hilft er auch dabei, die gesunde Lebensspanne zu verlängern?

„An dem Longevity-Trend kommt gerade niemand vorbei“, sagen die Eheleute. Sie sind der Meinung, dass die Art, wie wir altern, von uns selbst beeinflusst werden kann. Die Forschung zeige, dass Menschen, die sich ausreichend bewegen, ausgewogen essen und Stress bewusst regulieren, bessere Chancen auf ein vitales Leben hätten. „Die beste Prävention gegen vorzeitiges Altern liegt in unseren täglichen Entscheidungen“, ergänzt Sabine Flechner-Schork, Betriebswirtin, Coach und ausgebildete Yogalehrerin. Bewegung, mediterrane Ernährung und Stressmanagement seien keine Trends, sondern durch Studien belegt. Prävention sei hier der entscheidende Faktor.

Messwerte geben Aufschluss

Ihre Arbeit beginnt aber nicht gleich mit Hanteln oder Laufschuhen – sondern mit Messwerten. „Wir schwören auf eine gute Anamnese“, sagt Uwe Schork. Der 63-Jährige war früher einige Jahre Leistungssportler im Sprint, Radfahren und ist auch Marathons gelaufen. Er berät gerne Leistungssportler, hat aber auch Erfahrungen im Reha-Bereich und will Menschen mit unterschiedlicher sportlicher Disposition dabei helfen, ihr persönliches Ziel zu erreichen. „Viele wollen eine Patentlösung, aber die gibt es nicht“, sagt Schork. Sowieso gehe es nicht nur darum, immer älter zu werden: „Wir alle wollen doch vor allem mehr Lebensqualität im Alter. Darauf sollte es ankommen“, meint er. Was darunter zu verstehen sei, beantworte aber sowieso jeder höchst individuell.

Spiroergometrie auf dem Laufband: Hier wird das Zusammenspiel von Herz, Lunge, Kreislauf und Stoffwechsel analysiert. Foto: Schork/oho

Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO 2 max) im Blut spielt bei diversen Longevity-Forschern eine große Rolle. Der Wert gilt als zentraler Indikator für die Fitness und Ausdauerleistungsfähigkeit. Der Wert, der die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität im Blut bestimmt, soll sich durch hochintensives Intervalltraining steigern lassen. „Aus unserer Sicht ist dieser Wert aber nicht geeignet, wenn es um Longevity geht – jedenfalls nicht ohne einige Einschränkungen“, sagt Schork. Dieser Maximalwert der Sauerstoffaufnahme liege immer in anaeroben Bereich. Das ist ein hochintensiver Trainingsbereich, der bei 80 bis 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz liegt. Bei untrainierten und älteren Sportlern gehe man aber bewusst nicht an beziehungsweise über diese Schwelle. „Das kann sogar gesundheitsgefährdend sein“, betont Schork.

Der beste Trainingsbereich wird ermittelt

Er empfiehlt daher im Sinne von Longevity einen medizinischen Check-up zur Prävention in Zusammenarbeit mit Fachärzten. Dabei soll die körperliche Belastbarkeit mittels Ultraschall, Blutuntersuchungen sowie Ruhe- und Belastungs-EKG analysiert werden. Auch Kraft- und Funktionstests seien sinnvoll. Man messe den VO 2 max-Wert als einen von mehreren Werten bei der Spiroergometrie auf dem Laufband oder dem Rad, um den besten individuellen Trainingsbereich zu ermitteln.

Wichtiger bei einer Longevity-Diagnostik seien Themen wie Herzgesundheit, Atemkapazität, aerobe Kapazität, Grundlagenausdauer und der Fettstoffwechsel, betont das Paar. Außerdem könnten Tests, die die Muskelkraft messen, Parameter für Longevity darstellen. Hand- oder Beinkraft seien wichtige Faktoren zum Erhalt der Selbstständigkeit.

Bluthochdruck als stille Gefahr

In ihrer Arbeit stoßen die beiden häufig auf die negativen Folgen des Bluthochdrucks – dieser wird nach ihrer Erfahrung oft durch Bewegungsmangel begünstigt. Schork nennt ihn „das neue Rauchen“. Die Folge könne ein sogenanntes metabolisches Syndrom sein – eine Kombination aus Übergewicht, Fettstoffwechselstörung und erhöhtem Diabetes-Risiko. Wenn Betroffene durch Bewegung und Lebensstiländerungen Medikamente reduzieren können, sei das ein Erfolg, sagt er.

Die Eheleute empfehlen zwei Krafttrainingseinheiten pro Woche: 15 bis 30 Minuten entweder mit Eigengewicht, im Fitness-Studio oder auch mit Unterstützung durch EMS. Diese Elektro-Myo-Stimulation bietet Sabine Flechner-Schork in einem Personal Training an. Außerdem raten sie zu einer ein- bis zweistündigen langen Betätigung im Ausdauerbereich in der Woche. Hier seien schon Touren mit dem E-Bike oder Walking ausreichend. Wichtig sei, Überforderung zu vermeiden: „Viele fangen zu ehrgeizig an, verletzen sich oder verlieren die Lust. Wir versuchen, den Einstieg so zu gestalten, dass man dranbleibt.“ Auf dem Laufband zeigten sich nicht selten muskuläre Ungleichgewichte, die später zu Beschwerden führen könnten. Mit einer Laufanalyse und Technikhinweisen ließen sich solche Probleme früh erkennen.

Zur Serie

Die Lebenserwartung steigt. Doch wer älter wird, will das Alter auch möglichst gesund erleben. Oder den Prozess womöglich hinauszögern. Genau das wird mit dem Begriff „Longevity“ (Langlebigkeit) ausgedrückt. Zu diesem Gesundheitstrend haben wir im Raum Bad Dürkheim Experten gefragt. Außerdem verraten uns Menschen in dieser Serie, was sie persönlich tun, um länger fit zu bleiben.

In Teil Eins haben wir die Chefin der Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim gefragt, was sie von dem Longevity-Trend hält.