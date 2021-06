Der Sommer wird gut – das verspricht zumindest SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nach einem harten Corona-Winter. Wer Fußballfan ist, kann sich in den warmen Monaten nicht nur auf Sonnenschein und Corona-Lockerungen, sondern auch auf die europaweit ausgetragene Fußballeuropameisterschaft der Männer freuen. Die war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen – wie so vieles andere.

In diesem Jahr soll dem Fan wieder etwas möglich sein, was vor ein paar Monaten noch undenkbar schien: Public Viewing, also das gemeinsame Schauen eines Fußballspiels, bevorzugt in einer Kneipe. Das „Rudel gucken“, zumindest im kleineren Freundeskreis, ist sogar vom des Übermuts unverdächtigen SPD-Gesundheitsexperten abgesegnet worden.

Anmeldung bis Dienstag

Es spricht also nichts gegen eine Neuauflage des RHEINPFALZ-Tippspiels zum großen Turnier, das am 11. Juni mit der Partie Türkei gegen Italien startet. Die Lokalredaktion sucht wieder Gegner bei den täglichen Ergebnisprognosen. Zwei Dutzend Mannschaften hatten sich im Jahr 2018 zum WM-Tipp angemeldet. Da tippten Feuerwehrleute, Praxis-Teams, Freizeitkicker, Familien und Cliquen munter um die Wette.

Wir freuen uns, wenn wieder Teams aus den vergangenen Turnieren mitmachen, und natürlich wäre es schön, wenn auch neue Gesichter dabei sind. Während des Turniers wollen wir die Teams in der Zeitung vorstellen.

Wer mitmachen möchte, muss sein Team unter Angabe der Erreichbarkeit per Telefon und Mail bis Dienstag, 8. Juni, bei uns anmelden: E-Mail: redduw@rheinpfalz.de. Wir werden für jeden Spieltag ein „Spiel des Tages“ ausrufen. Der jeweilige Tipp sollte tags zuvor bis 14 Uhr per Mail bei uns vorliegen.

Ach so, ganz wichtig: Wer mitmachen will, braucht natürlich einen Teamnamen. Das Redaktionsteam tippt unter dem Namen Lahme Zeitungsenten wieder mit.