Mit der Übernahme einer Logopädie-Praxis in Bad Dürkheim erweitert Melanie Mahrenholtz ihr therapeutisches Angebot. Die Logopädin behandelt Menschen jeden Alters.

Als medizinisch-therapeutisches Fachgebiet geht Logopädie weit über Sprach- und Sprechtraining hinaus. Für Melanie Mahrenholtz, die von 2014 bis 2017 ihre Ausbildung absolvierte, wurde die palliative Logopädie ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Maßgeblich dafür war ihre jahrelange Arbeit an einer Mannheimer Klinik, zu der auch die Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase gehörte.

Palliativversorgung zielt darauf ab, die bestmögliche Lebensqualität für schwerkranke Patienten zu erhalten und sie in Grundbedürfnissen wie Kommunikation, Nahrungsaufnahme und also auch Schlucken zu unterstützen. Die damit verbundenen Aufgaben stellen fachlich und emotional hohe Ansprüche. Zugleich zeigen sie, wie wichtig eine spezialisierte Versorgung ist.

Zunächst Hausbesuche als Freiberuflerin

Um fachliches Wissen entsprechend zusammenzuführen, wurde im Deutschen Bundesverband der Arbeitskreis Palliative Logopädie gegründet. Mahrenholtz leitet ihn seit mehr als zwei Jahren. Der Austausch von Erfahrungen ist ihr besonders wichtig: „Wir können Betroffene nicht retten, aber ihre Teilhabe am Alltag verbessern und das Leben in der Familie ermöglichen“, sagt sie.

„Logopädie Palatina“, wie die 56-Jährige ihre Praxis nennt, hat sie bereits 2022 als Unternehmen gegründet. Zunächst führte sie Hausbesuche auf freiberuflicher Basis durch. Vor einigen Wochen erfolgte die Übernahme der Logopädie-Praxis in der Kaiserslauterer Straße. Seitdem verfügt Melanie Mahrenholtz über die Kassenzulassung und behandelt gesetzlich versicherte Patienten. Außerdem ist sie als externe Logopädin für das Hetzelstift in Neustadt tätig.

Logopädie in Deutschland unterschätzt

Die Dürkheimerin freut sich darauf, neben der Behandlung älterer Menschen nun auch Kinder und Jugendliche zu betreuen. „Hier sind Störungen in der Sprachentwicklung typische Probleme“, sagt sie. Sprach-, Stimm- oder Schluckprobleme junger Menschen sollten möglichst früh behandelt werden: „Solche Schwierigkeiten können sich sonst auf viele Bereiche der Entwicklung auswirken.“

Die Logopädin bemängelt, dass ihr Beruf in Deutschland im internationalen Vergleich deutlich weniger anerkannt wird. „Was eine logopädische Therapie leisten kann, wird bei uns völlig unterschätzt“, stellt sie fest. Die weitere Akademisierung und die Stärkung als interdisziplinär verankerte wissenschaftliche Profession sind erklärte Ziele der Berufsgruppe.

Ein wichtiger Grundsatz für Melanie Mahrenholtz ist, sich Zeit für Patienten zu nehmen und ihnen zuzuhören. Viele positive Erfahrungen bestärken sie dabei. Ob es um Sprache, Atmung oder Stimme geht – immer wieder erlebt die Logopädin, wie positiv sich eine Therapie auf Patienten und Angehörige auswirkt.