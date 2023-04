Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sabine und Jochen Theisen aus Gönnheim helfen ukrainischen Flüchtlingen in zweifacher Weise: Bisher haben sie über 50 Tonnen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert und außerdem eine Ukrainerin mit ihren zwei Kindern in ihrem Haus aufgenommen.

Nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar haben Sabine und Jochen Theisen beim Mittagessen beschlossen, den Menschen dort selbst zu helfen und sich sofort Gedanken gemacht, wie