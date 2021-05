Am Mittwoch hat die Polizei zwischen 9 und 13 Uhr auf der B37 und der L517 in Leistadt verstärkt den Schwerlastverkehr in den Blick genommen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten spezialisierte Kräfte der Autobahnstation Ruchheim, der Zentralen Verkehrsdienste und der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Wurstmarktkreisel den Schwerverkehr von Leistadt kommend. Von zwölf Fahrzeugen mussten nach Angaben der Beamten sechs beanstandet werden. Es wurden unter anderem Verstöße gegen die Ladungssicherung und die Sozialvorschriften festgestellt.

Durchfahrtsverbot kontrolliert

Insgesamt mussten vier Anzeigen, zwei Verwarnungen und vier Mängelberichte erfasst werden. Bei drei Lkw wurde die Weiterfahrt untersagt.

Außerdem hat die Polizei nach Bürgerbeschwerden den Schwerlastverkehr in Leistadt sowie das Durchfahrtsverbot auf der B 271 zwischen Ungstein und Kirchheim kontrolliert. Dabei konnten laut Polizei keine Verstöße festgestellt werde.