Die Dachrinne eines Wohnhauses im Weisenheimer Weg in Erpolzheim hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 10 Uhr beschädigt. Anschließend flüchtete er vom Unfallort, teilt die Polizei mit. Sie vermutet ungenügenden Abstand als Ursache für den Unfall, bei dem ein Schaden von 1000 Euro entstand. Der Hausbesitzer konnte den Unfall beobachten und sich das Kennzeichen merken. Bei der Fahndung fanden die Beamten den 60-jährigen LKW-Fahrer an der Landstraße 526 parkend und kontrollierten ihn. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.