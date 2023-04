Ein Lkw-Fahrer hat am Montag gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug eine Fußgängerampel in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer wollte laut Polizei von der Freinsheimer Straße nach rechts in die Weinstraße einbiegen, erwischte die Fußgängerampel und fuhr dann einfach weiter. An der Ampel entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen angeben und den Fahrer beschreiben. Es handelt sich um eine Firma mit Sitz im Ausland. Die Polizei ermittelt.