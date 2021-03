Am Dienstag gegen 11 Uhr ist es laut Polizei an der Kreuzung B 37 / B 271 in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw-Kastenwagens war demnach auf der B 37 in Richtung A 650 unterwegs und wollte nach rechts auf die B 271 fahren. Da er kurz nach der Kreuzung im Einfädelungsstreifen stehen blieb, musste auch ein Iveco-Fahrer direkt hinter ihm stehen bleiben. Plötzlich setzte der unbekannte Fahrer jedoch unerwartet zurück, touchierte dabei die Front des Iveco und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.