Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr eine Hauswand in der Straße Am Zwinger in Freinsheim beschädigt und ist davongefahren.

Schaden von 250 Euro

Wie die Polizei weiter mitteilt, streifte der Lkw mit der linken, oberen Fahrzeugseite die Kante der Hauswand und verursachte einen Schaden von rund 250 Euro. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte den Unfall, alarmierte die Polizei und konnte das Kennzeichen des Lkw nennen. Die Firma, zu der das Fahrzeug gehört, wurde ermittelt. Nun geht es darum, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß und ob derjenige bemerkt hat, dass er die Wand gestreift hat. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.