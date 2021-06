Einen Schaden von rund 500 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Samstag gegen 12 Uhr in Bad Dürkheim an einem Auto verursacht und ist davongefahren. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Zeugen gesucht

Der Lkw und das graue Auto wollten nacheinander vom Parkplatz eines Getränkemarktes in die Bruchstraße fahren. Beide mussten wegen des Verkehrs anhalten. Der Laster setzte zurück, der Autofahrer hupte und der Lkw bremste bis zum Stillstand. Danach fuhren beide weiter. Später bemerkte der Autofahrer an seinem Wagen an der Motorhaube den Schaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.