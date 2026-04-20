Der Nightgroove teilte die Kurstadt in zwei Hotspots: Wurstmarktplatz und Haus Catoir. Von Funk bis Techno, mal ein bisschen Flaute, mal Jubel.

Zwei Zentren gibt es beim Dürkheimer Nightgroove. Das eine ist im Bereich des Wurstmarktplatzes, das andere rund um das Haus Catoir und das Tanzhaus La Danza. Wo also bei einem Abend der Kategorie „Kneipenhopping“ starten? Zwölf Stationen mit 17 Bands und DJs sind an dem Abend höchstens im Eiltempo mit Kurzaufenthalten zu schaffen.

Die Entscheidung fällt zunächst für den Wurstmarktplatz – da gibt es sicher einen Parkplatz – und immerhin liegen sechs Musikstationen im unmittelbaren Umfeld. In der K-Bar der Fronmühle geht es erst um 21 Uhr los und im Room Club des Mercure Hotels startet die Clubbing Party um 22 Uhr – perfekt eingerichtet für die Fans von House und Techno, die dann meistens erst auf die Partypiste gehen.

Von Cover bis Schlager

Vor dem Mercure Hotel und dem Salinarium stehen ein paar Leute. Ein Konzert im Salinarium, das könnte interessant sein. Etwa 20 Leute sind gekommen, um in dem Bad zu feiern – doch Stimmung kommt vor dem Kiosk und zwischen den Fliesen nicht wirklich auf. Die Sängerin der Band Banana Beans hat eine gute Stimme und gibt ihr Bestes, um die Gäste mitzunehmen, doch die Heidelberger Partyband kann im Salinarium keine Party feiern.

Feinster Pfälzer Rock im Jukib mit der Band Vollgutdruff. Foto: Peter Kretzschmar Ausgelassene Stimmung im Haus Catoir mit der Abi-Band 86. Foto: Peter Kretzschmar Bluesig ging es im Stadtmuseum zu mit der K. Marie Miller Band. Foto: Peter Kretzschmar Das Tanzhaus La Danza machte seinem Namen alle Ehre. Foto: Peter Kretzschmar Heidelberger Partyband im Salinarium: Banana Beans. Foto: Peter Kretzschmar Tanquoray in der Weinbar Schöne Anna. Foto: Peter Kretzschmar Black Stuff im Weingut Fitz-Ritter. Foto: Peter Kretzschmar Foto 1 von 7

Ganz anders im Jukib. Da sorgt der Security-Mann am Eingang mit dem ein oder anderen lockeren Satz schon mal für gute Laune. Der Altersdurchschnitt des Publikums liegt weit über dem Alter der üblichen Besucher. Was schon deshalb ganz gut ist, weil sie so die Songs vor allem aus den 1980er- und 1990er-Jahren kennen, die die Band Nice to Have covert. Ausgelassen wird hier getanzt.

Ziemlich voll ist es auch im Weingut Fitz-Ritter, nicht nur vor, sondern auch auf der Bühne. Ungefähr zehn Leute gehören zu der Formation Black Stuff, die Funk, Soul und Rhythm ’n’ Blues spielt. Eine Musik, die bei vielen in die Beine geht und so wird getanzt. Wer nicht so auf die Musik steht, kann einen kleinen Spaziergang durch den schönen Park machen.

Dass auch bei wenig Zuhörern die Stimmung gut sein kann, das zeigt sich im Mercure Hotel. Marty Kessler, der in der Bar des Hotels auftritt, firmiert als One-Man-Show. Es ist eine Show, die ankommt. Kessler spielt Gitarre und singt Lieder, die jeder kennt, wie „Warum hast Du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser oder „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Und weil die Lieder jeder kennt, wird fast automatisch mitgesungen.

Über 1000 Besucher allein im Haus Catoir

Weiter geht es zum zweiten, deutlich kleineren Zentrum von Nightgroove. Im Kulturzentrum Haus Catoir kommen Rockfans auf ihre Kosten. Dafür sorgt die Abi-Band 86 – die heißt nicht nur so, die Bandmitglieder haben wirklich vor 40 Jahren Abitur gemacht. Sie spielen gute alte Rocksongs, wie „Highway to hell“ oder „Summer of 69“ und haben ziemlich viel Spaß dabei. Den haben die Zuhörer auch. Im Keller des Stadtmuseums klingt es mit der K. Marie Miller Band bluesig und in der Archäologie sind Rock- und Popsongs zu hören. Über 1000 Besucher seien bei Nightgroove im Haus Catoir gewesen, erzählt Thomas Kreckel, der am Eingang sitzt.

Weiter geht es. Im La Danza spielen zwei Formationen und in der Weinbar Schöne Anna das Trio Tanquoray, das vor allem Pop und Soul spielt. Das lädt sowohl zum Tanzen ein als auch zum entspannten Lauschen an den Tischen. Um 1 Uhr ist dann Schluss mit dem Kneipenabend in der Kurstadt – außer im Room Club des Mercure Hotels. Hier haben die Besucher noch bis 3 Uhr die Möglichkeit, zu House und Techno zu feiern.