In neun Tagen startet der Wurstmarkt 2024 in Bad Dürkheim. Auch dieses Jahr verfolgen wir hier im Blog wieder live die wichtigsten Ereignisse wie die offizielle Eröffnung am 6.9. um 18 Uhr und den Literarischen Frühschoppen am 9.9. ab 6 Uhr und nehmen Sie mit zum wohl größten Weinfest der Welt. Wie es um das Sicherheitskonzept in diesem Jahr bestellt ist, letzte Informationen zum Programm und die Sonderfahrpläne von Bussen und Bahnen werden heute auf der Wurstmarkt-Pressekonferenz bekannt gegeben.