Premiere auf der Limburg: Der Limburg-Preis für Literatur, den die Stadt Bad Dürkheim in Kooperation mit dem Kunstverein ausschreibt, wird am Sonntag zum ersten Mal im ehrwürdigen Ambiente der Klosterruine überreicht. Die seit 1991 zum elften Mal vergebene und mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt die deutschsprachige Erzählung eines jüngeren Autors.

Wie seit Beginn des Literaturwettbewerbs wollen auch dieses Jahr Stadt und Kunstverein am Überraschungsmoment festhalten. Und so wird das Geheimnis um die Identität des Preisträgers und den Titel seines Werkes erst am Sonntagmorgen im Refektorium gelüftet werden. Nur so viel sei verraten: Werk und Kurz-Vita des Autors tragen das Kennwort „Flamingo“.

Im Teilnahmezeitraum 1. April bis 1. Juni habe es rund 180 Einsendungen gegeben, berichtet Lucia Cornelius-Horstmann, stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins Bad Dürkheim und dort verantwortlich für Literatur. Für die Teilnahme gibt es kaum Einschränkungen, eingereicht werden dürfen nur unveröffentlichte Erzählungen, die nicht länger aus zehn Normseiten sind. Fantasy, Science-Fiction und Märchen sind ausgeschlossen. Die Einsendung und beigefügte Kurz-Vita müssen mit dem gleichen Kennwort versehen sein. Die Altersbeschränkung auf 40 Jahre und der Nachweis von Prosaveröffentlichungen in literarischen Zeitschriften, Anthologien oder als Buch bei renommierten Verlagen habe zu einem „Qualitätsschub“ geführt, betont die Literaturbeauftragte.

Einstimmige Entscheidung der Jury

Einsendeschwerpunkte seien Metropolen mit einer großen literarischen Community wie Leipzig, Berlin und Wien gewesen. Eine dreiköpfige Fachjury habe die Werke in mehreren Runden gelesen und aus dem Konvolut erst eine Longlist mit 40 Titeln und daraus eine 10 Titel umfassende Shortlist erstellt. Man habe die eigenen Favoritentexte gegenseitig vorgelesen. Die Entscheidung zur Preisvergabe sei schließlich einstimmig gefallen. Derzeit noch unklar ist, ob die fünf besten Erzählungen im Herbst in einer kleinen Anthologie veröffentlichen.

Das preisgekrönte Werk habe die Jury aufgrund präziser Beobachtungsgabe und kluger Personenführung überzeugt: „Der Text umtanzt zwei große Leerstellen“, verrät Lucia Cornelius-Horstmann vorab. Ebenso verändere sich der Duktus der Erzählung gleich mehrmals und entlang der Entwicklung des Protagonisten. Die Begründung der Jury wird Vorsitzender Markus Orths im Rahmen seiner Laudatio am Sonntag näher umreißen. Anschließend wird der Preisträger seine Erzählung selbst vortragen.

Stichwort

Der Limburg-Preis ist ein deutscher Literaturpreis, den die Stadt Bad Dürkheim vergibt. Er befasst sich mit dem literarischen Genre der Prosa und möchte jüngere deutschsprachige Autorinnen und Autoren bis 40 Jahre fördern. Seit 1991 wird die Auszeichnung in dreijährigem Turnus verliehen. Der Limburg-Preis zählt neben dem Georg-K.-Glaser-Preis, dem Martha-Saalfeld-Förderpreis und dem Pfalzpreis für Literatur zu den bedeutendsten literarische Auszeichnungen in Rheinland-Pfalz. Die Preisträger werden gekürt von einer dreiköpfigen Fachjury, der neben dem Jury-Vorsitzenden Markus Orths (Limburgpreisträger 2003) die Dürkheimer Autorin Katrin Tempel und der Neustadter Verleger Steffen Boiselle angehören.

In den ersten drei Jahren, 1991, 1994 und 1997, war der Limburg-Preis dreigeteilt, in den Jahren 2000 und 2003 kam als viertes ein Förderpreis hinzu, 2006 gab es nur einen Haupt- und einen Förderpreis. Seit 2009 wird nur noch der mit 4.000 Euro dotierte Hauptpreis vergeben.

Bisherige Preisträger waren unter anderem Gabriele Weingartner und Michael Rumpf (1991, 2. und 3. Preis), Susanne Faschon (1994, 2. Preis) und Markus Orths (2003, Hauptpreis). 2019 ging der Limburg-Preis an Martin Peichl für sein Erzählung „Heizkörper“. bik

Termin

Die Verleihung des Limburg-Preises für Literatur findet erstmals auf der Limburg statt: Die Auszeichnung wird im Rahmen des Limburg-Sommers am Sonntag, 7. August, 11 Uhr im Refektorium der Klosterruine überreicht. Kein Shuttle-Service. Eingeschränkte Parkmöglichkeiten.