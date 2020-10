Pierre Lemaitres Roman „Wir sehen uns dort oben“ wählte Dorothee Heitkamp-Gieseler für die Diskussionsrunde des Literaturgesprächskreises am kommenden Dienstag (27. Oktober) aus. Mit diesem Titel verlässt der französische Autor sein bisheriges Krimi- und Thriller-Genre und wendet sich einer brisanten historischen Thematik zu: der Zeit Ende und nach dem Ersten Weltkrieg.

In seinem mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Roman rückt er zwei Poilus, einfache Soldaten, in den Fokus, die im Krieg ein Inferno erleben. Wegen der Machtgier ihres Vorgesetzten, des Leutnants Pradelle, wäre Albert fast ums Leben gekommen. Doch Édouard rettet ihn, und zum Dank erfüllt ihm Albert seinen größten Wunsch: eine falsche Identität. Zwar durchschaut Pradelle den Betrug, doch deckt er beide, um sein eigenes hinterhältiges Verhalten zu vertuschen. Dadurch werden die beiden verfeindeten Parteien zu Komplizen. In der Nachkriegszeit bereichert sich Pradelle durch die Umbettung der Gefallenen, und die beiden Veteranen betreiben ein illegales Geschäft mit Kriegsdevotionalien.

Der 1951 in Paris geborene und dort lebende Schriftsteller und Drehbuchautor zeichnet in seinem Roman ein verstörendes Bild der französischen Nachkriegsgesellschaft. Während nach 1918 allenthalben Ruhm und Ehre beschworen werden, dominieren Profitsucht und Egoismus.

TERMIN