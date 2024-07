Noch vor der Sommerpause startet der Literaturgesprächskreis der Stadtbücherei Bad Dürkheim ins zweite Halbjahresprogramm – und zwar überraschenderweise mit einem Jugendroman.

Die Wahl der Leiterin Dorothee Heitkamp-Gieseler für die nächste Treffen am kommenden Dienstag, 16. Juli, fiel auf Otfried Preußlers „Krabat“. „Es ist durchaus auch ein Erwachsenenbuch“, begründet sie dies, „denn Preußler thematisiert darin die Verführbarkeit des Menschen durch Macht, er schrieb es mit Blick auf die NS-Zeit“. „Es ist die Geschichte meiner Generation und aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kamen und sich darin verstrickten“, sagte der Autor, nach dem Schulen in der ganzen Republik benannt sind, selbst über die Geschichte des jungen Krabat, der in die Fänge des unheimliche Müllermeisters gerät, der ihm ein schönes, leichtes Leben verspricht, doch um einen sehr hohen Preis.

Nach einer ausgedehnten Pause geht es dann erst am 22. Oktober mit dem Roman „Das Land der Anderen“ der französisch-marokkanischen Schriftstellerin Leïla Slimani weiter, der von Mathilde handelt, einer jungen Elsässerin, die sich Ende des Zweiten Weltkrieges in Amine Belhaj verliebt, einen aus Marokko stammenden Offizier der französischen Armee, und mit ihm in dessen Heimat im Atlas-Gebirge zieht. Am 19. November folgt Anne Webers 2020 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnetes Versepos „Annette, ein Heldinnenepos“ über eine französische Widerstandskämpferin. „Frei – Erwachsenwerden am Ende der Geschichte“, der autobiografische Rückblick der albanisch-britischen Politikwissenschaftlerin Lea Ypi auf ihre Kindheit nach dem Ende der stalinistischen Herrschaft in Albanien, macht am 17. Dezember den Abschluss.

Das Ziel, das sie bei dem Programm leitete, bringt Heitkamp-Gieseler wie folgt auf den Punkt: „Es ist uns wichtig, in schwierigen Zeiten, die zunehmend vom Schwarz-Weiß-Denken geprägt sind, Toleranz und Wertschätzung für Andere zu zeigen und im Gespräch zu bleiben.“ Gut angenommen wurde übrigens die Afrika-Reihe im ersten Halbjahr, an der auch auffallend viele jüngere Frauen teilnahmen. Nach wie vor kommen übrigens leider kaum Männer zu den Diskussionsrunden in der Stadtbücherei. Deren Beginn ist immer um 20 Uhr, der Eintritt liegt bei 4 Euro. Parallel dazu gibt es auch noch donnerstags um 10.30 Uhr das ebenfalls von Heitkamp-Gieseler geleitete „Litera-turcafé“ – das erste am 18. Juli.