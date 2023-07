Bücher von Schriftstellerinnen dominieren ganz klar bei der Auswahl für die monatlichen Treffen des Literaturgesprächskreises der Stadtbücherei Bad Dürkheim im zweiten Halbjahr. Los geht es schon am Dienstag, 18. Juli, mit dem Roman „Dankbarkeiten“ von Delphine de Vigan.

Die französische Autorin erzählt darin die Geschichte von Michka, einer alten Dame, die stets ein selbstbestimmtes Leben führte. Doch jetzt muss sie, geplagt von Albträumen, erkennen, dass sie immer vergesslicher wird. Daher bringt ihre junge Helferin Marie sie in einem Seniorenheim unter. In lichten Momenten verspürt Michka das Bedürfnis, ihre Dankbarkeit auszudrücken. Dankbarkeit für die Hilfe eines Ehepaares, das sie als Kind vor den Nazis versteckt hatte und nach dem sie bisher vergeblich suchte. Wird sie diese Menschen noch finden können? De Vigan, 1966 in Paris geboren, gilt als „Therapeutin“ in der französischen Gegenwartsliteratur. In ihren preisgekrönten Romanen, darunter „Das Lächeln meiner Mutter“, „Loyalitäten“ und „Die Kinder sind Könige“, thematisiert sie oft soziale Probleme wie Depression, Alkoholismus, Magersucht.

Helga Schuberts Erzählband „Vom Aufstehen“ ist am 22. August Thema der nächsten Runde. Authentisch und fiktional zugleich erzählt die 1940 in Berlin geborene Autorin hier ihre eigene Lebensgeschichte, eingebettet in die Geschichte der DDR und Gesamtdeutschlands, den Zweiten Weltkrieg, Flucht und Vertreibung sowie den Alltag in der DDR. Zudem thematisiert die studierte Psychologin das schwierige Verhältnis zu ihrer alleinerziehenden Mutter. Schubert, die seit 1976 dem DDR-Schriftstellerverband der angehörte, zog sich Ende der 90er aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit „Vom Aufstehen“ den Bachmann-Preis gewann und auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war.

Die Teilnehmerzahl ist ziemlich konstant

Nach der Pause im September folgt am 17. Oktober die Diskussion über Judith Hermanns Roman „Daheim“, eine Geschichte über den radikalen Aufbruch in ein neues Leben in der ostfriesischen Einöde. Für den 14. November wählten Büchereichefin Sigrid de Raaf und die Leiterin des Gesprächskreises, Dorothee Heitkamp-Gieseler, den einzigen männlichen Beitrag aus: Thomas de Padovas autobiografisch getönten Roman „Nonna – Die Geschichte meiner italienischen Großmutter“. Der 1965 in Neuwied geborene Autor und Wissenschaftsjournalist erzählt darin, wie er jeden Sommer in einem Dorf am Meer in Apulien verbrachte, dem Geburtsort seines Vaters, Großvaters und Urgroßvater, die von dort aus in die Welt aufbrachen. Nur seine Großmutter blieb, stoisch ihrem Schicksal ergeben, Sie konnte nicht lesen, kam fast ohne Geld aus und erschuf sich ein eigenwilliges Bild von der Welt. Ihr Enkel schildert, ohne zu romantisieren, ihr bodenständiges Leben, dessen Erdung ihn fasziniert.

Zum Abschluss des Programms diskutiert der Kreis am 12. Dezember dann noch über Juli Zehs „Über Menschen“, den Folgeroman zu „Unter Leuten“. Protagonistin ist die Berlinerin Dora, die vor der Corona-Pandemie und ihrem Freund, einem verbissenen Klimaaktivisten, aufs Land flieht. Im brandenburgischen Bracken begegnet sie unter anderem Dorfbewohnern, die Nazi-Parolen verbreiten, und anderen, die in keinerlei Raster passen.

Im Gespräch zeigt sich Sigrid de Raaf erfreut: Der Gesprächskreis sei mit zirka 14 Teilnehmer/innen konstant, obwohl Neuzugänge natürlich willkommen sind. Heitkamp-Gieseler nennt als Ziel der Reihe: „Mit interessierten Leuten im Gespräch über Literatur bleiben. Nicht nur bei sich selbst zu sein, sondern neugierig zu sein und den Blick auf Andere und auf andere Themen zu richten.“

NOCH FRAGEN?

Die Literaturgesprächskreis-Treffen finden alle in der Stadtbücherei im Haus Catoir in Bad Dürkheim statt und beginnen jeweils um 20 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Ebenfalls angeboten wird weiter das von Dorothee Heitkamp-Gieseler geleitete „Literaturcafé“ als ungezwungene Gesprächsrunde über Literatur – und zwar donnerstags um 10.30 Uhr in der Bücherei. Die Termine bis Jahresende sind hier: 20. Juli, 24. August, 19. Oktober, 16. November und 14. Dezember. Auch hier liegt die Teilnahmegebühr bei 4 Euro.