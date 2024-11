Das Pfalzmuseum lädt in exklusiver Kooperation mit der Stadtbücherei Bad Dürkheim zur Veranstaltung „NaturGeschichten – Literatur trifft Natur“ ein. Alle zwei Wochen im Herbst und Winter können Interessierte mittwochs um 19 Uhr im kleinen Kreis das abendliche Museum einmal ganz anders kennenlernen. Bei einem Glas Wein geht es um anregende Geschichten und interessante biologische Fakten – alles in besonderer Atmosphäre inmitten der Exponate der Ausstellung. Die Kosten betragen 8 Euro pro Person, inklusive Eintritt und Getränk. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06322 941321 (täglich außer montags) oder infostand@pfalzmuseum.bv-pfalz.de.

Bei den Abendveranstaltungen steht alle zwei Wochen ein anderes Thema im Fokus: Los geht es am 6. November um 19 Uhr mit dem Hirsch. Bei der Erwähnung des Wortes „Hirsch“ haben viele wohl sofort einen röhrenden Hirsch vor Augen. Das Motiv „Röhrender Hirsch“ spielte in der Kunst eine große Rolle und gilt heute als Inbegriff des Kitsches und der Spießigkeit. Der mächtige Rothirsch ist das größte heimische Wildtier und gilt als „König der Wälder“, dabei ist er eigentlich ein Bewohner offenerer Landschaften und durch den Menschen in den Wald gedrängt worden. Außerdem ist die Frage zu klären, ob die Hirsche schuld waren an der Französischen Revolution.

Weitere Termine:

20. November, 19 Uhr: Der Wald

4. Dezember, 19 Uhr: Der Tiger

18. Dezember, 19 Uhr: Die Maus