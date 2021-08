Nach dem Start am 23. Juli endete die Literarische Lese in Freinsheim am gestrigen Sonntag mit dem Literaturfest. Am Samstag lud Projektleiterin Waltraud Amberger zu einem rund zweistündigen literarischen Spaziergang ein. Dieser startete im Retzerpark und ging dann weiter über Stationen im Apothekergarten und am „Guten Brunnen“. Die rund 20 Teilnehmer nahm sie mit auf eine Reise, die sich dem diesjährigen Lese-Thema „Freiräume“ widmete, das sie mit „Zur Sprache bringen“ aufgriff.

Man habe vor Corona Freiräume genutzt, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, sagte Amberger bei der Begrüßung. Diese wurden aber zuletzt sehr eingeschränkt, daher wachse Sehnsucht nach mehr Freiraum. Damit man aber nicht von einer Blindheit in die andere stolpere, müsse es persönliche und gesellschaftliche Veränderungen geben. Dass während der Pandemie Kultur nicht als „systemrelevant“ erachtet wurde, sei eine „bittere Erfahrung“ gewesen, stellte Amberger fest, denn für sie sei Kultur eine Lebensnotwendigkeit. Sie war für ihre Zuhörer den Fragen nachgegangen: Was sind Freiräume, was haben Kunstschaffende zu diesem Thema zu sagen, welche Freiräume kann Sprache nutzen? Die literarischen Texte zum Thema waren auf Band gesprochen.

Ein Freiraum ohne Grenzen sei keiner, stellte Amberger fest. Für einen Landschaftsplaner sei ein Freiraum ein Ort, von dem sich Menschen vorstellten, was sie daraus machen könnten. Für Joachim Ringelnatz dagegen waren die Löcher das wichtigste an einem Sieb. „Warum gibt es keine halben Löcher?“, fragte Kurt Tucholsky. Wo ein Loch ist, kann kein anderes sein, stellte ein anderer fest. „Lücken sind Räume für Brücken“, meinte Amberger.

Lücken im Geschriebenen mit persönlicher Erfahrung füllen

Rafik Schami, 2015 Sinsheimer-Preisträger der Stadt Freinsheim, sagte in einem Interview, Literatur könne „den Traum von einer humanistischen Gesellschaft“ verwirklichen, Schreibende wie Lesende hätten hier ihre Freiräume. Für den Philosophen Theodor W. Adorno konnte ein Gedanke nicht beliebig kommuniziert und Literatur nicht „eins zu eins“ erklärt werden, denn die Lücken im Niedergeschriebenen würden beim Lesen durch persönliche Erfahrung gefüllt.

„Literatur schenkt uns Freiräume, sie bringt das unerklärbar Utopische zur Sprache“, so Amberger. Das Spannende am Lesen sei, dass die Texte ein „Feuerwerk an Fantasie“ in Gang setzten. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk benenne in ihren Werken etwas, was uns abhanden gekommen zu sein scheint: Das Gefühl, dass Dinge ein eigenes Leben hätten, sich ihres Seins bewusst seien, „wie in einem Märchen“. Die Dinge auseinandernehmen und neu zusammensetzen, das ist für Amberger „Freiraum“. Kultur ermögliche Begegnungsräume und nach einem Jahr Stillstand brauche es wieder mehr Freiräume, um kognitive Resonanzräume zu öffnen.

Sprachgebrauch ändert sich

Für Sinsheimer-Preisträgerin Herta Müller lässt sich Sprache generell nicht von der aktuellen Lebenssituation trennen. Amberger nannte in diesem Zusammenhang den aktuellen Begriff „Querdenker“, dessen Bedeutung sich völlig gewandelt habe, der Sprachgebrauch ändere sich und mit ihm die Wahrnehmung. Was gemeinsam von vielen geteilt werde, präge sich ein. Der verantwortliche Umgang mit Sprache sei ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie.

Mit Hilde Domins „Ode an die Freiheit“ endete der Spaziergang in der Remise des Retzerhauses. Seit einem guten Jahr starre man auf Statistik, Kurven und Zahlen, Literatur habe andere Möglichkeiten, machte Amberger klar. Die Aufgabe der Literatur sei es, „das Unsichtbare sichtbar“ zu machen.