Nach Auswüchsen vor allem im vergangenen Jahr müssen Besucher des Literarischen Frühschoppens auf dem Wurstmarkt am Montag erstmals mit Kontrollen rechnen – und sie dürfen nur mit kleinen Taschen kommen. Taschen und Rucksäcke, die das Format DIN A4 in gefülltem oder gestauchtem Zustand überschreiten, dürfen nicht mit in den Bereich der Schubkarchstände genommen werden.

Zu diesen gibt es während des Frühschoppens nur zwei Zugänge: aus Richtung Trafohäuschen und aus Richtung Riesenrad. Dort wird das Ordnungsamt kontrollieren. Das Frühstück zum Frühschoppen soll den Besuchern trotzdem nicht verboten werden. Sie sollen weiter ihren Kaffee, ihre Leberwurst oder Brot mitnehmen dürfen, wie Marcus Brill, Chef des Wurstmarkt-Organisationsteams, betont. Nur auf das Brotmesser solle man verzichten.

Erste Gäste pilgern bereits vor dem Start des Weinausschankes um 7 Uhr zu den Ständen 20 bis 24, wo die kleine Bühne für die Literaten aufgebaut ist. Erwartet werden unter anderem die Anonymen Giddarische sowie der Woifeschdkönig. Das Programm, das von der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Janina Huber modereriert wird, beginnt um 10.30 Uhr und endet um 13 Uhr.